DMM'den Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması, kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

DMM'den yapılan açıklamada, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Ne oldu?

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon devam ederken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Operasyonun olduğu bölgeye geçiş Elmalık Köyü yolunda polis ekiplerince kapatıldı. Ekipler sürücüleri ve yayaları alternatif yollara yönlendiriyor.

Bu arada hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyon hakkında geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."