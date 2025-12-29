BIST 11.231
DOLAR 42,93
EURO 50,60
ALTIN 6.178,66
HABER /  GÜNCEL

DMM'den Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama

DMM'den Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması, kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Abone ol

DMM'den yapılan açıklamada, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Ne oldu?

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

DMM'den Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama - Resim: 0

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon devam ederken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Operasyonun olduğu bölgeye geçiş Elmalık Köyü yolunda polis ekiplerince kapatıldı. Ekipler sürücüleri ve yayaları alternatif yollara yönlendiriyor.

Bu arada hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyon hakkında geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Oyuncu Sarp Akkaya'dan Galatasaray paylaşımı! Ortalık fena karıştı
Foto Galeri Oyuncu Sarp Akkaya'dan Galatasaray paylaşımı! Ortalık fena karıştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cezalar arttı! Sigaraya 24, lazere 164 bin lira
Cezalar arttı! Sigaraya 24, lazere 164 bin lira
OYAK Çimento'nun varlık büyüklüğü 71 milyar lira seviyesine ulaştı
OYAK Çimento'nun varlık büyüklüğü 71 milyar lira seviyesine ulaştı
Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti!
Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti!
EPDK, elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliğinde değişikliğe gitti
EPDK, elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliğinde değişikliğe gitti
Lezita, 2025'i yüzde 10 büyümeyle kapatmayı öngörüyor
Lezita, 2025'i yüzde 10 büyümeyle kapatmayı öngörüyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı
TDK 2025 yılının kelimesi/kavramı seçti!
TDK 2025 yılının kelimesi/kavramı seçti!
Kosova'da erken seçim! Kurti zafer ilan etti
Kosova'da erken seçim! Kurti zafer ilan etti
Allianz Türkiye BES'te emekliliğe yaklaşan müşterileriyle bir araya geldi
Allianz Türkiye BES'te emekliliğe yaklaşan müşterileriyle bir araya geldi
Necip Uysal ve Mert Günok’un ardından Beşiktaş’ta iki veda daha
Necip Uysal ve Mert Günok’un ardından Beşiktaş’ta iki veda daha
Mantar toplamak için ormanlık alana gitti ölü bulundu
Mantar toplamak için ormanlık alana gitti ölü bulundu
500 bin konut için ilk kura çekimi bugün!
500 bin konut için ilk kura çekimi bugün!