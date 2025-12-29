Oyuncu Sarp Akkaya'dan Galatasaray paylaşımı! Ortalık fena karıştı
Oyuncu Sarp Akkaya'nın sosyal medyada yaptığı tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son günlerde Türk futbolundaki bahis, şike soruşturmaları kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı.
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un yanı sıra "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında ifade veren daha önce hem TFF'de hem de Galatasaray'da görev almış Lütfi Arıboğan ve eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal'ın da listede olması kamuoyunda uzun süre konuşuldu.
Yaşanan gelişmelerle birlikte oyuncu Sarp Akkaya'dan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sanat camiasında Fenerbahçeliliği ile bilinen oyuncu Sarp Akkaya attığı bir tweetle sosyal medyanın gündemine oturdu.