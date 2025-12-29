Oyuncu Sarp Akkaya'dan Galatasaray paylaşımı! Ortalık fena karıştı

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un yanı sıra "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında ifade veren daha önce hem TFF'de hem de Galatasaray'da görev almış Lütfi Arıboğan ve eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal'ın da listede olması kamuoyunda uzun süre konuşuldu.