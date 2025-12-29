BIST 11.259
DOLAR 42,93
EURO 50,59
ALTIN 6.178,57

Oyuncu Sarp Akkaya'dan Galatasaray paylaşımı! Ortalık fena karıştı

|
Oyuncu Sarp Akkaya'dan Galatasaray paylaşımı! Ortalık fena karıştı

Oyuncu Sarp Akkaya'nın sosyal medyada yaptığı tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı.

Oyuncu Sarp Akkaya'dan Galatasaray paylaşımı! Ortalık fena karıştı - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son günlerde Türk futbolundaki bahis, şike soruşturmaları kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı.

110
Oyuncu Sarp Akkaya'dan Galatasaray paylaşımı! Ortalık fena karıştı - Resim: 2

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un yanı sıra "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında ifade veren daha önce hem TFF'de hem de Galatasaray'da görev almış Lütfi Arıboğan ve eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal'ın da listede olması kamuoyunda uzun süre konuşuldu.

210
Oyuncu Sarp Akkaya'dan Galatasaray paylaşımı! Ortalık fena karıştı - Resim: 3

Yaşanan gelişmelerle birlikte oyuncu Sarp Akkaya'dan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

310
Oyuncu Sarp Akkaya'dan Galatasaray paylaşımı! Ortalık fena karıştı - Resim: 4

Sanat camiasında Fenerbahçeliliği ile bilinen oyuncu Sarp Akkaya attığı bir tweetle sosyal medyanın gündemine oturdu. 

410