Yalova'da şehit olan polislerin isimleri ve memleketleri belli oldu

YALOVA'da gece saat 02.00 sıralarında Elmalık Mahallesi'nde belirlenen adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelilerinin karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonda şehitler olduğunu şu sözlerle açıkladı:
3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır.
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Yalova'daki çatışmada şehit olan polislerin kimlikleri açıklandı. Şehit polislerimizin isimleri şöyle:
-Yasin Koçyiğit
-Turgut Külünk
-İlker Pehlivan
Şehit Polis memuru Turgut Külünk nereli?
Çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün acı haberi memleketi Akçakoca'ya ulaştı. Düzceli olan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Evli olan 50 yaşındaki şehit polis Turgut Külünk'ün 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis, Sarıyayla Köyü eski muhtarı Aydın Külünk'ün oğluydu.
Bakan Ali Yerlikaya olaya ilişkin şu detayları verdi;
-İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır.
-Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır.
Evde kadın ve çocuklar vardı
-Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir.
Öldürülen teröristlerin uyruğu
-Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.
-Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır.
YALOVA'DA SAAT SAAT NELER OLDU?
-Emniyet güçleri İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Seher Sokak'ta bulunan bir adrese saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi.
-Operasyon sırasında şüphelilerin bulunduğu evden polise ateş açıldı.
-Bölgeye Bursa'dan özel harekat ekipleri sevk edildi.
-Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, sivillerin olay yerine giriş çıkışını yasakladı.
-Çevredeki beş okulda eğitime bugün ara verildi.
-Güvenlik önlemi olarak bölgede doğalgaz ve elektrik kesintisi yapıldı.
-Operasyon saat 09.40'ta sona erdi.