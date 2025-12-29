Yalova'da şehit olan polislerin isimleri ve memleketleri belli oldu

3 polisimiz şehit oldu

-İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır.

-Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır.

Evde kadın ve çocuklar vardı

-Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir.

Öldürülen teröristlerin uyruğu

-Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

-Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır.