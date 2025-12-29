Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı: Şahin 24 daireyi 26 taksitle aldı

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur’un emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Timur, iş insanı Veysel Şahin’e yöneltilen sorulara ilişkin yaptığı açıklamada, Şahin’in söz konusu 24 daireyi 26 taksit halinde ve emsal fiyatlarla satın aldığını belirtti. Yasadışı bahis iddialarını da reddeden Erden Timur, ifadesinde, “Bahis sitesinde hiçbir üyeliğim olmadı. Hiçbir şekilde bahis oynamadım” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında 26 Aralık’ta üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Can İmamoğulları, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın eşi Figen Özkaya, Adana Demirspor Başkan Vekili firari Metin Korkmaz’ın kızı Ecrin Korkmaz ve 14 futbolcunun bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden olan eski Galatasaraylı yönetici Erden Timur’un emniyette verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı.

AYLIK GELİRİ 4 MİLYON LİRA

Emniyette 22 sayfalık ifade veren Timur, aylık gelirinin 4 milyon lira olduğunu söyledi. 2017 yılında Galatasaray Spor Kulübü’ne sponsor olduğunu söyleyen Timur, “2022 ve 2024 yılları arasında Galatasaray A.Ş Başkanvekilliği yaptım. 4 Haziran 2024 tarihinde bu görevimden istifa ettim. Şu an kongre üyeliğim vardır. Başkaca bağım ve yöneticiliğim söz konusu değildir” dedi.

Erden Timur’a ifadesinde Veysel Şahin’i tanıyıp tanımadığı da soruldu. Veysel Şahin’İ kişisel olarak tanımadığını söyleyen Timur, “Veysel Şahin isimli şahıs 2014 yılında 22 adet, 2015 yılında 2 adet Nef13 projesinden 57 metrekarelik gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle almıştır. Bu projeden o dönem yaklaşık 1000 daire sattık. O dönem satılan tüm gayrimenkullerle kıyaslandığında emsalleri ile aynı satış fiyatıyla satılmıştır” dedi.

“TAPU DEVRİNİ YAPMADIK”

Şirketinin bugüne kadar 46 bin konut ve arsa satışı yaptığını söyleyen Timur, “Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel Şahin hakkında yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur. Kendisi ile ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır. Veysel Şahin isimli şahsa almış olduğu 24 daire BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret adına kayıtlıdır. Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapu da devri yapılmamıştır, çünkü Veysel Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisi 2017 yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirildi. Bizde o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tabuları devretmedik. Şirketi devrederken de devranlara yetkilerine bu durumu bildirdik” dedi.

Yasal ya da yasadışı bahis sitelerine üyeliği olup olmadığı sorulan Erden Timur, “Herhangi bir yasal ya da yasadışı bahis sitesinde herhangi bir üyeliğim hayatım boyunca hiç olmamıştır” dedi. Timur ayrıca, Galatasaray’da yönetici olduğu dönemde de hiçbir zaman bahis oynamadığını söyledi.

“O MAÇTAN 8 AY ÖNCE İSTİFA ETTİM”

Derkan Başer’in çocuklarının maç seromonisinde bulunması kendisine soruşan Erden Timur, “Derkan Başer’in eşini ya da çocuklarını tanımam. Bu çocukların maçın seromonisinde bulunmasının benimle alakası yoktur. Bu maçın oynandığı tarihte benim Galatasaray kulübü ile herhangi bağım yoktu. Bu müsabakadan yaklaşık 8 ay önce görevimden istifa etmiştim” dedi.

“MASAK RAPORUNDAKİ İDDİALAR KESİNLİKLE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”

2023 ve 2025 yılları arasında Ticaret Bakanlığı tarafından uzun süren denetimlerden geçtiğini anlatan Erden Timur, “13 bine yakın şahsımdan ve şirketten satın alınan tüm arsa sözleşmeleri ve ekleri, senetleri, fesih evrakları, kaparo ödeme evrakları, iade dekontları dahil tüm evraklar ve sözleşmeler mizanla karşılaştırılmalı olarak incelenmiş yasalara aykırı bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. İlgili rapor Ticaret Bakanlığı’ndan talep edilebilir. Bu bağlamda MASAK raporunda arsaların şahsi hesabımdan satışı suretiyle VUK’un ihlal edildiği iddiası kesinlikle kabul edilebilir değildir” dedi.

Soruşturma kapsamında el konulan telefonunu başka kimlerin kullandığı sorulan Erden Timur, “Telefonumdan görüldüğü üzere telefonuma yüklü olan herhalde 20’den fazla çocuk oyunu olduğu için çocuklarımda kullanmaktadır” dedi.

“5 MİLYAR LİRAYI BULAN YARDIMLARDA BULUNDUK”

İfadesinin sonunda suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini anlatan Timur şunları söyledi: “Bugüne kadar açıklamaktan hep geri durduğum bir hususu böyle bir vesile ile açıklamak zorunda kaldığım için son derece üzgünüm. Edeben açıklamak istemezdim fakat bu noktada zorunluluk nedeni ile bahsetmek istiyorum. NEF’in kuruluşundan bugüne 86.721 aileye geçim desteği sağlandı, 15.567 aile kira desteği programı ile desteklendi, 5350 kadın hay atölye programı ile desteklendi, 6592 hastaya tedavi veya ilaç desteği sağlandı, 12690 öğrenciye burs verildi, toplamda anaokul ve ilkokul olarak 32 adet okul yapılıp bağışlandı. Birçok okula laboratuvar ve atölye desteği sağlandı, 38 köy okuluna ayni yardımlar ve destek sağlandı. Orman yangınlarında yanan zarar gören 480 ev tamamen yenilendi. Afrikada Gambiya ve Senegale yapılan yardımlarla on binlerce kişiye destek sağlandı.

Yemen de savaş zamanında 6 sağlık merkezi yapılarak on binlerce anne ve çocuğa destek sağlandı. Türkiye de ki deprem, sel, yangın, mülteci krizi gibi tüm afetlerde sayısı milyonlara ulaşan insanımıza afet anında ve sonrasında ayni ve maddi yardımlar yapıldı. Gazze de onbinlerce kişiye savaş süresince yardımlar ulaştırıldı. Ve daha saymakla bitmeyecek niceleri yapıldı.

İfademde bunları yazdırırken birkaç defa da kararsız kalıp sildirmek istedim. İfademi alan memur arkadaşım buna şahittir. 15 yıldır bunların neredeyse hiç birini anlatmadım bile. En az bugünkü değeri 4 – 5 milyar TL’yi bulan bu yardımları yapan NEF’in ve şahsımın böyle şeylerle itham edilmesi, anılması, maalesef çok büyük haksızlık.”