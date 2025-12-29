Erdoğan'da şehitler için taziye mesajı: Canilerle mücadelemiz sürecek

Yalova'da DAEŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 8 polis ve bir bekçi ise yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasiler, saldırıyı lanetleyen paylaşımlarda bulundu.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yalova’daki operasyonda DEAŞ’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayınladı.

Yalova'da DAEŞ'e operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 polis şehit oldu. Sekiz polis ile bir bekçinin de yaralandığı saldırıya siyasilerden art arda tepkiler geldi.

ERDOĞAN: MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şehitler için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan,

“Terör örgütü DAEŞ’e yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

“Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz.” açıklamasında bulunan Erdoğan, şehitler başsağlığı diledi.

YILMAZ: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit olan polislere rahmet, yaralı polisler ile bekçiye ise şifa dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

KURTULMUŞ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Kurtulmuş, Yalova'da, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

ÖZEL: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, şehit polisler için başsağlığı diledi.

CHP lideri, "Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

DURAN: HİÇBİR YAPI AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DAEŞ' yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun."

Bakan Tunç: 5 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

ÇELİK: TERÖR İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, taziye mesajında "Yalova’da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.

Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulunan Çelik, "Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir." dedi.