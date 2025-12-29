BIST 11.249
HABER /  GÜNCEL

Burhanettin Duran: Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun

Burhanettin Duran: Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun."

Ne oldu?

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit oldu, 8 polis memuru ile 1 bekçi yaralandı. 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. 

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon devam ettiği sırada çevrede güvenlik önlemleri alındı. Operasyonun olduğu bölgeye geçiş Elmalık Köyü yolunda polis ekiplerince kapatıldı. Ekipler sürücüleri ve yayaları alternatif yollara yönlendirdi.

Yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyon hakkında geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."

