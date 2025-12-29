BIST 11.249
DOLAR 42,93
EURO 50,62
ALTIN 6.175,51
HABER /  POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir." ifadesini kullandı.

Abone ol

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü  Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalova'da DEAŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman emniyet güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı: Şahin 24 daireyi 26 taksitle aldı
Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı: Şahin 24 daireyi 26 taksitle aldı
Ekmeğe zam mı geliyor? Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama geldi
Ekmeğe zam mı geliyor? Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama geldi
Yalova'da DEAŞ operasyonunda acı haber 3 polis şehit oldu
Yalova'da DEAŞ operasyonunda acı haber 3 polis şehit oldu
Kocaeli'de lisede hareketli anlar! Kızını rahatsız eden kişiyi silahla rehin aldı: İşte o anlar...
Kocaeli'de lisede hareketli anlar! Kızını rahatsız eden kişiyi silahla rehin aldı: İşte o anlar...
Cem Küçük Hande Fırat'a verdi veriştirdi: İddia ediyorum
Cem Küçük Hande Fırat'a verdi veriştirdi: İddia ediyorum
Bankaların altın toplama günleri sistemi! Uzmanı detayları açıkladı: 24 ayar karşılıkları yatırılıyor
Bankaların altın toplama günleri sistemi! Uzmanı detayları açıkladı: 24 ayar karşılıkları yatırılıyor
Hayalet sınıf kurmuşlar! MEB 48 özel okulun ruhsatını iptal etti
Hayalet sınıf kurmuşlar! MEB 48 özel okulun ruhsatını iptal etti
Bugün Adıyaman'da çekiliyor! 8 ilin TOKİ kura çekim tarihi belli oldu işte o iller
Bugün Adıyaman'da çekiliyor! 8 ilin TOKİ kura çekim tarihi belli oldu işte o iller
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz'den 2026 öngörüleri
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz'den 2026 öngörüleri
Süper Lig'de ilk yarının raporu! En çok kart gören takım ve futbolcu...
Süper Lig'de ilk yarının raporu! En çok kart gören takım ve futbolcu...
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur adliyeye sevk edildi
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur adliyeye sevk edildi