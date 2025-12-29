BIST 11.249
İstanbul'da kar yağacak mı? Prof. Orhan Şen bakın ne dedi

Soğuk hava tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Pek çok şehirde kar yağışı etkili olmaya devam ederken okullarda da eğitime ara verildi. İstanbullunun gözü yollarda kaldı. İstanbul'a kar ne zaman yağacak diye merak edilirken Prof. Dr. Orhan Şen'den bir açıklama geldi. Şen; yılın son günü çok soğuk olacağını ve İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceğini, genel olarak kentte de yağışlı bir gün olacağını belirtti.

Türkiye İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi ve sıcaklıklar hissediler derecede düştü. İstanbul'da yüksek kesimlerde hafif yar yağışı görüldü. Peki yeni haftada kar bekleniyor mu son durum ne? Prof. Dr. Orhan Şen, CNNTürk'e konuştu. Şen şunları kaydetti:

"Sıcaklık yükselecek"

Kış kendisini hissettirmeye başladı. Kuzey kesimlerde karla karışık yağmur vardı. Pazartesi günü lodos girişi var sıcaklık 9-10 dereceye çıkar bu geçici ısınma olacak.

İstanbul'da kar yağacak mı? Prof. Orhan Şen bakın ne dedi - Resim: 0

Çarşamba gününe dikkat

Çarşamba günü sıcaklık iyice düşecek.4-5 dereceye düşecek çarşamba akşama doğru. Karla karışık yağmur yükseklerde kar yağışı yapabilir. Yeni yılın birinci gününde de karla karışık yağmur olabilir. Ama Anadolu yakasında görülüyor.

Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı var. Diğer bölgelerde de kar var. Batı Karadeniz'de çok kuvvetli kar yağışı var. 

