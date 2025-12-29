Aydın'da 18 yaşındaki Üzeyir'in ölümü yakınlarını kahretti! Ehliyet sınavında...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ehliyet sınavında motosikletten düşen 18 yaşındaki Üzeyir Hazar yaşamını yitirdi. Sınav esnasında kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı öğrenilen gencin cenazesi bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, motosiklet ehliyeti sınavına giren Üzeyir Hazar (18), Denizli Bulvarı üzerinde seyir halindeyken 09 ABS 178 plakalı motosikletten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hazar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hazar'ın sınav esnasında kalp krizi geçirdiği, bu durumun kazaya neden olduğu öğrenildi.

Babası ve kardeş kahroldu

Üzeyir Hazar'ın (18) cenazesi, Kocagür Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Burada kılınan namazın ardından Hazar'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde Hazar'ın babası Güngör Hazar ile kardeşi Tufan Hazar gözyaşı döktü.

Bir kuaförde çalıştığı öğrenilen Hazar'ın cenaze törenine Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ile Hazar'ın mesai arkadaşları da katıldı.