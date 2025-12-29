BIST 11.245
DOLAR 42,94
EURO 50,54
ALTIN 6.142,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da 18 yaşındaki Üzeyir'in ölümü yakınlarını kahretti! Ehliyet sınavında...

Aydın'da 18 yaşındaki Üzeyir'in ölümü yakınlarını kahretti! Ehliyet sınavında...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ehliyet sınavında motosikletten düşen 18 yaşındaki Üzeyir Hazar yaşamını yitirdi. Sınav esnasında kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı öğrenilen gencin cenazesi bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, motosiklet ehliyeti sınavına giren Üzeyir Hazar (18), Denizli Bulvarı üzerinde seyir halindeyken 09 ABS 178 plakalı motosikletten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hazar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hazar'ın sınav esnasında kalp krizi geçirdiği, bu durumun kazaya neden olduğu öğrenildi. 

Aydın'da 18 yaşındaki Üzeyir'in ölümü yakınlarını kahretti! Ehliyet sınavında... - Resim: 0

Babası ve kardeş kahroldu

Üzeyir Hazar'ın (18) cenazesi, Kocagür Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Burada kılınan namazın ardından Hazar'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde Hazar'ın babası Güngör Hazar ile kardeşi Tufan Hazar gözyaşı döktü.

Bir kuaförde çalıştığı öğrenilen Hazar'ın cenaze törenine Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ile Hazar'ın mesai arkadaşları da katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'a iki saat uzaklıkta! Kartepe'deki son duruma bakın
İstanbul'a iki saat uzaklıkta! Kartepe'deki son duruma bakın
Devlet Bahçeli'den şehit polislerle ilgili taziye mesajı
Devlet Bahçeli'den şehit polislerle ilgili taziye mesajı
Trabzonspor'da ayrılık an meselesi! İmza atacağı takım belli oldu
Trabzonspor'da ayrılık an meselesi! İmza atacağı takım belli oldu
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Veyis Ateş, Taner Çağlı...
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Veyis Ateş, Taner Çağlı...
Öğretmene şiddet olaylarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme
Öğretmene şiddet olaylarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Terminal 1 binası hizmete açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Terminal 1 binası hizmete açıldı
Otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
Otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
Hakan Çalhanoğlu için talep edilen bonservis ortaya çıktı
Hakan Çalhanoğlu için talep edilen bonservis ortaya çıktı
Teröristlerle polisin diyaloğu: Aziz üç aylar bak çocuklara yazık korkmuştur
Teröristlerle polisin diyaloğu: Aziz üç aylar bak çocuklara yazık korkmuştur
Başkan açıkladı: 2026'da ekmek fiyatı zamlanmayacak
Başkan açıkladı: 2026'da ekmek fiyatı zamlanmayacak
Ekmeğe zam mı geliyor? Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama geldi
Ekmeğe zam mı geliyor? Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama geldi
Erdoğan'da şehitler için taziye mesajı: Canilerle mücadelemiz sürecek
Erdoğan'da şehitler için taziye mesajı: Canilerle mücadelemiz sürecek