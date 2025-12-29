Trabzonspor'da ayrılık an meselesi! İmza atacağı takım belli oldu

Trabzonspor'un futbolcusu sol bek Arif Boşluk, Konyaspor'a transfer oluyor. Boşluk, Konyaspor ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, bordo-mavili takımın sol beki Arif Boşluk, Süper Lig ekibi Konyaspor'a transfer oluyor.

22 yaşındaki futbolcu, Konyaspor için bugün sağlık kontrolünden geçecek. Oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Süper Lig ekibi, Trabzonspor altyapısından A Takıma çıkan oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katacak. Bu sezon Fırtına'da 15 maça çıkan Arif, 515 dakikada sahada kaldı.