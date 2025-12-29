İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Veyis Ateş, Taner Çağlı...

BIST 11.245
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş'ın işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlıların, savcılıkça ifadeleri alınacak.

