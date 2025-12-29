BIST 11.240
DOLAR 42,93
EURO 50,53
ALTIN 6.148,73
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da 3 yeni metro hattının açılış tarihleri belli oldu

İstanbul'da 3 yeni metro hattının açılış tarihleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı" için alınan 40 metro aracının tanıtımı yapıldı. Programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı'nın son etabını Mayıs 2026'da, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı'nı da 2026'nın son çeyreğinde açacağız. Kaynarca-Pendik Hattı'nı da 2026'nın sonunda açacağız." dedi.

Abone ol

Ümraniye'deki Behiç Erkin Yerleşkesi'nde yapılan programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, buraya adını veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) kurucusu, aynı zamanda ilk genel müdürü Behiç Erkin'in Kurtuluş Savaşı'nın "lojistik kahramanı" olduğunu söyledi.

Aslan, "M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda çalışacak 40 aracın teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bugün araçlarını tanıttığımız Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda da inşaat yüzde 90 durumuna gelmiş. Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı'nın son etabını Mayıs 2026'da, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı'nı da 2026'nın son çeyreğinde açacağız. Kaynarca-Pendik Hattı'nı da 2026'nın sonunda açacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aslan ile beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

İBB Başkan Vekili Aslan, daha sonra teslim alınan yeni metro araçlarını da inceledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den şehit polislerle ilgili taziye mesajı
Devlet Bahçeli'den şehit polislerle ilgili taziye mesajı
Trabzonspor'da ayrılık an meselesi! İmza atacağı takım belli oldu
Trabzonspor'da ayrılık an meselesi! İmza atacağı takım belli oldu
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Veyis Ateş, Taner Çağlı...
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Veyis Ateş, Taner Çağlı...
Öğretmene şiddet olaylarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme
Öğretmene şiddet olaylarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Terminal 1 binası hizmete açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Terminal 1 binası hizmete açıldı
Otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
Otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
Hakan Çalhanoğlu için talep edilen bonservis ortaya çıktı
Hakan Çalhanoğlu için talep edilen bonservis ortaya çıktı
Teröristlerle polisin diyaloğu: Aziz üç aylar bak çocuklara yazık korkmuştur
Teröristlerle polisin diyaloğu: Aziz üç aylar bak çocuklara yazık korkmuştur
Başkan açıkladı: 2026'da ekmek fiyatı zamlanmayacak
Başkan açıkladı: 2026'da ekmek fiyatı zamlanmayacak
Ekmeğe zam mı geliyor? Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama geldi
Ekmeğe zam mı geliyor? Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama geldi
Erdoğan'da şehitler için taziye mesajı: Canilerle mücadelemiz sürecek
Erdoğan'da şehitler için taziye mesajı: Canilerle mücadelemiz sürecek
İstanbul'da kar yağacak mı? Prof. Orhan Şen bakın ne dedi
İstanbul'da kar yağacak mı? Prof. Orhan Şen bakın ne dedi