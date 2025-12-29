BIST 11.245
HABER /  GÜNCEL

Teröristlerle polisin diyaloğu: Aziz üç aylar bak çocuklara yazık korkmuştur

YALOVA'daki DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polisimiz şehit olmuştu. Çatışma öncesinde kahraman polisler, DEAŞ üyelerini ikna etmek için çok dil dökmüşler. Polislerin ilk amacı evdeki 6 çocuğun sağ olarak kurtarılması olmuş. Polislerin DEAŞ'lı militanla yaptıkları konuşmada "Çocuğa yazık korkmuştur. Aziz üç aylar mübarek gün kimsenin burnu kanamasın teslim olun' dedikleri duyuluyor. Teröristlerden kimliği belirlenen Zafer Umutlu'nun sosyal medya hesabı ise şoke edici.

YALOVA'daki DEAŞ hücre evine düzenlenen operasyonda 3 kahraman polisimiz şehit olmuştu. Evde bulunan ve ölü geçirilen 6 teröristle polisler arasında geçen konuşmanın bir kısmı sosyal medyaya yansıdı. Konuşmada, polis memurunun hücre evindeki çocukların tahliye edilmesi ve teröristlerin teslim olması ikna çabaları yer alıyor. IŞİD'li teröristin, kahraman polis memurunun bütün ısrarlarına rağmen teslim olmayı kabul etmediği görüldü.

Polisle DEAŞ'lı teröristin diyaloğu

Polis: Gel bak, öleceksin gel. Gel teslim ol. Gerek yok. Bak bunlara bile gerek yoktu, gel.
IŞİD'li terörist: Çocuklar var.

Polis: Tamam, çocuğu da al, silahı bırak gel.
IŞİD'li terörist: Bırakmayız

Polis: Silahı bırakmazsan çocuğa yazık olacak. Yazık, günah. Çocuğa yazık günah, gel. Bak ne kadar korkmuştur. En azından çocuğu dışarıya bırak. Bak tekrar ediyorum. Buradan çıkışınız yok. Tamam, çocuğu gönder. Tamam, en azından çocuğu gönder. Çocuğu gönder. Çocukları öldürmeyiz.

-Aziz üç aylar, mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın.

-Bak son kez söylüyorum. Aziz mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Aşağıya inin, güzelce teslim olun. Bakın kimse isteyerek çocuk öldürmez."

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN SOSYAL MEDYASI... 

Yalova’da öldürülen teröristlerden birinin ismi de sosyal medyaya yansıdı. DEAŞ üyesi olan Zafer Umutlu'nın Instagram hesabında örgütün propagandası yaptığı görülüyor. 

Teröristlerle polisin diyaloğu: Aziz üç aylar bak çocuklara yazık korkmuştur - Resim: 0

