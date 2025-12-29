Yalova'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyada gerçeğe aykırı bilgi paylaşımı yapıldığının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 3 polisin şehit olduğunu duyurmuştu. Bakan Yerlikaya, "Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve bir bekçimiz de yaralanmıştır. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" demişti.