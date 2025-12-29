BIST 11.199
DOLAR 42,94
EURO 50,59
ALTIN 6.097,46
HABER /  GÜNCEL

Yalova'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımlara soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yalova'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyada gerçeğe aykırı bilgi paylaşımı yapıldığının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 3 polisin şehit olduğunu duyurmuştu. Bakan Yerlikaya, "Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve bir bekçimiz de yaralanmıştır. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" demişti.

İlgili Haberler
Bahçeli'den Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı Yalova'daki DEAŞ çatışmasının yeni görüntüsü! Son noktada evi ateşi vermişler Teröristlerle polisin diyaloğu: Aziz üç aylar bak çocuklara yazık korkmuştur Yalova'da şehit olan polislerin isimleri ve memleketleri belli oldu Yalova'da DEAŞ operasyonunda acı haber 3 polis şehit oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
30 Aralık salı günü okullar tatil mi? İlk Bolu Valiliği duyurdu kar tatili olan iller
Foto Galeri 30 Aralık salı günü okullar tatil mi? İlk Bolu Valiliği duyurdu kar tatili olan iller Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Halk otobüsü araca çarptı! Feci kazada çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü araca çarptı! Feci kazada çok sayıda yaralı var
Bahçeli'den Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı
Bahçeli'den Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı
Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davasında flaş karar
Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davasında flaş karar
Cristiano Ronaldo hedefine ulaşmadan emekli olmayacağını açıkladı
Cristiano Ronaldo hedefine ulaşmadan emekli olmayacağını açıkladı
Yoğun kar yağışı var yol ulaşıma kapatıldı! Sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor
Yoğun kar yağışı var yol ulaşıma kapatıldı! Sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor
Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'dan yeni karar!
Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'dan yeni karar!
Aydın'da 18 yaşındaki Üzeyir'in ölümü yakınlarını kahretti! Ehliyet sınavında...
Aydın'da 18 yaşındaki Üzeyir'in ölümü yakınlarını kahretti! Ehliyet sınavında...
İstanbul'a iki saat uzaklıkta! Kartepe'deki son duruma bakın
İstanbul'a iki saat uzaklıkta! Kartepe'deki son duruma bakın
İstanbul'da 3 yeni metro hattının açılış tarihleri belli oldu
İstanbul'da 3 yeni metro hattının açılış tarihleri belli oldu
Devlet Bahçeli'den şehit polislerle ilgili taziye mesajı
Devlet Bahçeli'den şehit polislerle ilgili taziye mesajı
Trabzonspor'da ayrılık an meselesi! İmza atacağı takım belli oldu
Trabzonspor'da ayrılık an meselesi! İmza atacağı takım belli oldu
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Veyis Ateş, Taner Çağlı...
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Veyis Ateş, Taner Çağlı...