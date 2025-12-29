Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davasında flaş karar

Narin Güran cinayetinde amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran hakkında verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" Yargıtay 1. Dairesi tarafından onandı. Cinayet soruşturmasında itirafçı olan Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar ise bozuldu ve Bahtiyar'ın, "öldürmeye yardım etmek suçundan" yargılanmasına hükmedildi.

Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar bozuldu

Habertürk'te yer alan habere göre cinayet soruşturmasında itirafçı olan Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar ise bozuldu ve Bahtiyar'ın, "öldürmeye yardım etmek suçundan" yargılanmasına hükmedildi.

Duruşmanın ardından Bahtiyar aleyhine çıkan ses ve görüntü delillerinin ardından avukatı Ali Eryılmaz davadan çekilmişti.