İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

İnancı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelelerinin dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, bu kapsamda son bir ay içerisinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüphelinin tutuklandığını, 97 zanlı hakkında da adli kontrol kararının uygulandığını aktardı.

''3 KAHRAMAN POLİSİMİZ ŞEHİR OLMUŞTUR''

Bakan Yerlikaya, "Bu kararlılığın bir devamı olarak bu sabah, 15 ilimizde 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00'de Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve bir bekçimiz de yaralanmıştır." dedi.

''6 TERÖRİST ÖLÜ OLACAK ELE GEÇİRİLMİŞTİR''

Teröristlerin bulunduğu evde kadınların ve çocukların olması nedeniyle operasyonun büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini söyleyen Yerlikaya, "Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'ta tamamlanmıştır." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

