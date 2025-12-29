Okul yolunda facia! Otomobil sulama kanalına devrildi: 4 kayıp

Şanlıurfa'da okula götürülmek istenen çocukların bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Feci kazada 2 kişi kendi imkânlarıyla kurtulurken, 1’i yetişkin 3’ü çocuk 4 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Feci kaza, Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halil G. yönetimindeki ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Harran Sulama Tahliye Kanalı’na düştü. İddiaya göre, okulların tatil olduğunu bilmeyen baba, çocuklarını ve yeğenlerini okula götürmek üzere yola çıktığı sırada kaza yaptı.

4 KİŞİ SUDA KAYBOLDU

Araçta bulunan iki kişi, camı kırarak kendi çabalarıyla kanaldan çıkmayı başardı. Otomobilde bulunan 4 kişi ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polis ekipleri, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kanala düşen aracın yerini tespit ederken, kaybolan kişilerin bulunması için su altında ve çevrede arama çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın 29 Aralık Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana geldiği belirtilerek, “Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi’nde seyir halindeki bir aracın Harran Sulama Tahliye Kanalı’na düşmesi sonucu araçta bulunan iki vatandaşımız kendi imkânlarıyla kanaldan çıkmış olup sağlık durumları iyidir. Araç içerisinde bulunan H.G. (42) isimli vatandaşımız ile üç çocuğu kanal içerisinde kalmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kaybolan kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının hızla başlatıldığı belirtilerek, “Dalgıç ekipler tarafından kanalda arama çalışmaları yürütülmektedir. AFAD, emniyet, jandarma, büyükşehir belediyesi ve sağlık ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde takip edilmektedir. Kayıp vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir” denildi.