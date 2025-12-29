30 Aralık salı günü okullar tatil mi? İlk Bolu Valiliği duyurdu kar tatili olan iller

SİİRT TATİL KARARI ALDI

Siirt kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı oldu. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Aralık salı günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Ayrıca, olumsuz hava koşulları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kentte motosikletli kuryeler dahil her türlü motosikletin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.