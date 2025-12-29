30 Aralık salı günü okullar tatil mi? İlk Bolu Valiliği duyurdu kar tatili olan iller
TÜRKİYE'nin dört bir yanında yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı asıl etkisini iç anadolu illeri ile Güneydoğu anadolu bölgesinde gösterdi. Diyarbakır'da yıllar sonra ilk kez yoğun kar yağışı sebebiyle hava ulaşımı dahi durdu. Bolu'da ise D100 yolunun kapandığı haberi geldi. 30 Aralık 2025 salı günü için bir çok ilde okullar tatil ediliyor. İşte valiliklerin tatil kararı aldığı iller ve yurttan kar manzaraları;
TÜRKİYE'nin iç ve güneydoğu kesiminde etkili olan kar yağışı yolları kapattı. Bir çok ilde ulaşım dururken, valilikler tatil kararları salı günü için de tatil kararları olmaya başladı. Marmara ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan ana hatlardan birinde de ulaşım durdu. İşte tatil kararları ve yollardaki son durum:
30 ARALIK SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Bugün bir çok ilde eğitime kar tatili gelmişti. Kar yağışının devam etmesi sebebiyle bazı iller 30 Aralık salı günü için de tatil kararı almaya başladı. İlk tatil haberi Bolu'dan geldi.
-Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 30 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.
SİİRT TATİL KARARI ALDI
Siirt kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı oldu. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Aralık salı günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Ayrıca, olumsuz hava koşulları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kentte motosikletli kuryeler dahil her türlü motosikletin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.
BATMAN'DA SALI GÜNÜ OKUL YOK
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının daha da düşmesinin beklendiği ve buna bağlı buzlanma ile don riskinin artacağı belirtildi. Açıklamada, bu nedenle 30 Aralık salı günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Ayrıca, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.