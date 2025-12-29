Hakan Çalhanoğlu için talep edilen bonservis ortaya çıktı

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz döneminde transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun, önümüzdeki yaz döneminde yeniden sarı-kırmızılıların gündemine girebileceği öne sürüldü. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Inter, milli futbolcunun olası ayrılığına yeşil ışık yakarken, bonsevis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. Haberde ayrıca, Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılması halinde Aleksandar Stankovic'i yeniden kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki yaz yeniden sarı-kırmızılıların radarına girmesi bekleniyor. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Inter, bu kez milli futbolcunun olası aryılığına daha olumlu yaklaşırken, talep ettiği bonservis bedelini de belirlemiş durumda...

INTER'DE "HAKAN" SENARYOSU YENİDEN YAZILIYOR

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun adı Galatasaray ile yeniden anılırken, İtalyan ekibinin oyuncu sonrası planını şimdiden hazırladığı öne sürüldü. Haberde, Galatasaray'ın yaz aylarında Hakan için yeni bir teklif sunması halinde Inter'in bunu değerlendirebileceği belirtildi.

STANKOVIC PLANI DEVREDE

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun son basın toplantısında övgüyle bahsettiği Aleksandar Stankovic'in kulübe geri dönmesi gündemde. Geçtiğimiz temmuz ayında Club Brugge'a 9.5 milyon euroya satılan 20 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde 23 milyon euroluk geri satın alma maddesi bulunuyor.

TUTTOSPORT: KRİTİK NOKTA HAKAN'IN GELECEĞİ

Tuttosport'un aktardığına göre, Stankovic'in yeniden Inter'e dönüşünde Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirleyici olacak. Haberde, Inter'in Hakan'ı satması durumunda Stankovic'i onun yerine kadroya katmayı planladığı ifade edildi.

15 MİLYON EURO YETERLİ GÖRÜLÜYOR

Haber detayında, Inter'in Hakan Çalhanoğlu için belirlediği bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğu kaydedildi. İtalyan temsilcisinin, bu geliri Stankovic transferinde kullanabileceği öne sürüldü.