Yalova'da DEAŞ operasyonunda acı haber 3 polis şehit oldu

YALOVA'daki DEAŞ operasyonundan gelen son dakika haber kahretti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 polisin şehit olduğunu açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, "3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. 8 polisimiz ve 1 bekçimizde yaralanmıştır. 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir." dedi. DEAŞ evindeki 6 teröristin de Türkiye vatandaşı olduğu öğrenildi. Evden 5 kadın ve 6 çocuk sağ çıkarıldı.

YALOVA'da DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında Elmalık Mahallesi'nde belirlenen adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelilerinin karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat polisleri ile Yalova Jandarma Komando Birliği'nden personel sevk edildi. Bölgede geniş tedbirler de alındı. Siviller ile araçların bölgeye girişi yasaklanırken, Elmalık Mahallesi ile çevresindeki 5 okul da tatil edildi. Valilikten yapılan ilk açıklamada yaralı polisler olduğu belirtilmişti.



ACI HABERİ BAKAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelen son dakika habere göre şehitlerimiz var. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ali Yerlikaya, şehit haberini şöyle verdi:

-"İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00’da Yalova’da gerçekleşmiştir.

3 polisimiz şehit oldu

-İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır.

-Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Evde kadın ve çocuklar vardı

-Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Öldürülen teröristlerin uyruğu

-Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

-Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır.

-Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakârlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır.

-Şehit polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

YALOVA'daki IŞİD evi... Evde 6 terörist ile birlikte 5 kadın ve 6 çocuk vardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'daki operasyon sırasında polislerin şehit edilmesine ilişkin olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 zanlının da gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, operasyon sırasında şehit olan kahraman polislere Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa dileğinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Tunç, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.