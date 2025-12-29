Yerli Üretim SUV SWM G01 Pro'lar satışa çıkıyor fiyatı belli oldu

Yerli üretim SWM G01 Pro, SUV segmentinde Ocak 2026 itibarıyla showroom’larda yerini almaya hazırlanıyor. Eskişehir’de üretilen SWM G01 Pro SUV’lar, 1.899.000 TL’den başlayan özel lansman fiyatıyla satışa sunulacak.

Abone ol

Uluslararası otomotiv satış ve dağıtım şirketlerinden ATMO Group, kurduğu ortak girişim Urzat ile Türkiye’de üretime başladı. Türkiye’de üretime başlamanın ATMO için yalnızca ticari bir adım olmadığını belirten ATMO Group CEO’su Anton Chernov, “Bu bizim için uzun vadeli bir yatırım ve stratejik bir sorumluluk kararı. Urzat, ATMO’nun Türkiye’de hayata geçirdiği önemli üretim yatırımlarından biri ve bu yapı sayesinde üretim gücümüzü doğrudan sahaya taşıyoruz. ATMO olarak, Türkiye’nin yalnızca bir pazar değil; bölgesel ölçekte değer üreten bir üretim üssü haline gelmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Aralık ayı itibarıyla test üretimlerimizi başarıyla tamamladık ve seri üretime başladık. Yerli üretim SWM G01 Pro araçlar Ocak 2026 itibarıyla bayilerde yerini alacak. Yeni SWM G01 Pro, doğru donanım paketiyle segmentinin en mantıklı tercihi olacak” dedi.

Uluslararası otomotiv satış ve dağıtım şirketlerinden ATMO Group, 2023 yılının sonunda Çinli otomotiv üreticisi SWM Motors ile giriş yaptığı Türkiye pazarında yerli üreticiler arasına adını yazdırdı. Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM Motors ile Türkiye pazarında kısa sürede önemli başarılara imza atan ATMO Group, kurduğu ortak girişim grubu Urzat Otomotiv AŞ üzerinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yürütülen test üretimlerinin ardından, aralık ayı itibarıyla G01 Pro modelinde seri üretime başladı.

Doğru donanım paketiyle segmentinin en mantıklı tercihi olarak konumlanan SWM G01 Pro, 1.899.000 TL’den başlayan özel lansman fiyatıyla, Ocak 2026 itibarıyla showroom’larda yerini alacak.

2 Yılda Üretime Başladık!

ATMO Group’un, 2023 yılının aralık ayında SWM Motors ile Türkiye pazarına giriş yaptığını hatırlatan ATMO Group Üst Yöneticisi (CEO) Anton Chernov, iki yıl gibi kısa bir sürede üretim aşamasına gelmenin önemine dikkat çekti. “Türkiye pazarına girişimizin üzerinden henüz iki yıl geçmişken, bugün yerli üretim SWM G01 Pro modellerinin seri üretimden çıkarak bayilerde yerini alacak olması bizim için son derece anlamlı bir kilometre taşı,” diyen Chernov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Urzema Holding ile alınan stratejik iş birliği kararı ve URZAT ortak girişim üretim şirketinin kurulmasının ardından, yatırım kararını takiben yaklaşık 1,5 yıl içinde seri üretime geçtik. ATMO olarak Türkiye pazarına planlı, istikrarlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşıyor; üretimi bu yaklaşımın doğal bir parçası olarak konumlandırıyoruz.”

Türkiye Pazarı İçin Geliştirildi

SWM G01 Pro’nun Türkiye pazarı için özel olarak üretilmiş ve konumlandırılmış bir model olduğunu vurgulayan ATMO Group Üst Yöneticisi (CEO) Anton Chernov, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “SWM G01 Pro’yu, Türkiye’deki kullanıcıların ve bayi ağımızın gerçek beklentilerini dikkate alarak geliştirdik. Modelin donanım yapısından sürüş karakterine kadar pek çok noktada Türkiye pazarının ihtiyaçlarını ve kullanım alışkanlıklarını merkeze aldık. Yerli üretim G01 Pro, bu yaklaşımın somut bir sonucu olarak showroomlarda yerini alıyor.”

Yerli üretim SWM G01 Pro için Türkiye’de 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunulurken, model Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki bayilerde satışa sunulacak.

Modelin konumlandırmasına da değinen Chernov, “SWM G01 Pro’yu, Türkiye’deki kullanıcıların gerçek beklentilerine yanıt veren, akılcı ve dengeli bir SUV olarak konumlandırıyoruz. 1.899.000 TL’lik özel lansman fiyatıyla G01 Pro, bugün yerli tüketicinin ulaşabileceği, güvenle tercih edebileceği ve Türkiye’de üretilmiş bir model olarak öne çıkıyor. Segmentindeki alternatifler arasında mantıklı ve dengeli bir seçenek sunduğumuza inanıyoruz” dedi. SWM G01 Pro’nun Türkiye pazarı için belirlenen üretim yaklaşımının, modelin global yapısı korunarak yerel pazar dinamikleri doğrultusunda şekillendirildiğini belirten Anton Chernov, şu değerlendirmede bulundu:

“SWM G01 Pro, global olarak geliştirilen bir model. Türkiye’deki üretim sürecinde ise donanım seviyesi ve fiyat dengesi başta olmak üzere pek çok başlığı, üreticiyle yakın iş birliği içinde ele aldık. Amacımız, Türkiye pazarı için erişilebilirliği korurken, modelin sunduğu teknik ve donanımsal bütünlüğü en doğru noktada konumlandırmaktı” açıklamasında bulundu.

Chernov, yerli üretimin sağladığı katkıya da şu sözlerle dikkat çekti:

“Yerli üretimle birlikte, üretim ve kalite kontrol süreçlerini sahada birebir yönetme imkânına sahibiz. Bu yaklaşım, ürün standartlarının istikrarlı şekilde uygulanmasını ve kullanıcıya ulaşan her aracın aynı kalite anlayışıyla sunulmasını sağlıyor.”

Güçlü Motor, Dengeli Donanım Yaklaşımı

Eskişehir’de üretimine başlanan yeni SWM G01 Pro, yerli üretim bir SUV modeli olarak Ocak 2026 itibarıyla Türk tüketicilerin beğenisine sunulacak. G01 Pro, segmentinde akıllı tercih yaklaşımını; tasarım, teknoloji ve donanım dengesini birlikte sunan yapısıyla öne çıkarıyor. SWM G01 Pro; 1.899.000 TL’lik özel lansman fiyatıyla, kullanıcıların gerçekten ihtiyaç duyduğu özelliklere odaklanan mantıklı bir alternatif sunuyor. Anahtarsız giriş ve butonla açılan kapı sistemi, elektrikli bagaj kapağı, Full LED far teknolojisi ve sportif dış tasarım detayları günlük kullanımda fark yaratıyor.

4.670 mm uzunluğu, 1.855 mm genişliği ve 2.750 mm aks mesafesiyle sınıfında geniş bir iç hacim sunan G01 Pro, hem sürücü hem de yolcular için ferah bir yaşam alanı sağlıyor. İç mekânda siyah ve bej renk seçenekleriyle sunulan premium deri koltuklar, açılabilir cam tavan, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve kablosuz şarj gibi özellikler konfor beklentilerini üst seviyeye taşıyor.

Teknoloji tarafında 8,8 inçlik dijital gösterge ekranı ve 14,6 inçlik multimedya ekranı sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarken; 360 derece HD kamera sistemi park ve manevraları kolaylaştırıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan G01 Pro, günlük kullanımda güvenliği destekleyen modern bir SUV deneyimi vadediyor.

Yeni SWM G01 Pro, CHANGAN tarafından geliştirilen 1.5 TGDI ‘Blue Core’ benzinli motor ile sunuluyor. Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek küresel ölçekte güvenilirliğini kanıtlayan bu motor, 178 HP güç ve 300 Nm tork değerleriyle performans ve verimliliği bir arada sunarken, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla kombine ediliyor.