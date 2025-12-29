Kocaeli'de lisede hareketli anlar! Kızını rahatsız eden kişiyi silahla rehin aldı: İşte o anlar...

Kocaeli'de bulunan Başöğretmen Lisesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. 17 yaşındaki kız öğrencinin babası H.Y., kızını rahatsız eden U.C.A'yı silahla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan Başöğretmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olay, öğrenciler ve veliler arasında tedirginliğe yol açtı. Bugün Kocaeli'de yer alan habere göre, okulda öğrenim gören bir öğrenci, dışarıdan gelen bir kişi tarafından rahatsız edildi. Olaydan haberdar olan öğrenci velisi, elinde silahla okula gelerek kızını rahatsız eden kişiyi silahla alıkoydu.

Olay yerine hızla gelen emniyet ekipleri, hem öğrenci velisini hem de rahatsızlık iddiasına konu olan kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Okul bahçesinde yaşananları öğrenciler pencerelerden korkuyla seyretti. Bu arada olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde velinin kızını rahatsız eden kişiye silah doğrulttuğu ve o kişinin diz çöktüğü anlar yer aldı.

Veliler okula akın etti

Okul yönetimi, olayın ardından eğitim ve öğretimin devam ettiğini belirtirken, haberi duyan birçok veli panikle okula geldi. Bazı veliler, araçlarıyla okul önüne akın ederek çocuklarını almak istedi. Okul önünde yoğunluk yaşanırken, bazı velilerin yetkililerden bilgi almaya çalıştığı gözlendi.

Emniyetten açıklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; “U.C.A”(18) isimli şahısın, okul öğrencilerinden A.Y. (17) isimli çocuk şahsa yönelik ısrarlı takip ve şantajları sonucunda babası "H.Y"(43) isimli şahıs tarafından silahla alıkonulması sonucunda ekiplerimizce müdahale edilerek etkisiz hale getirilmiş ve gözaltına alınmıştır. Suçta kullanıldığı tespit edilen bir tanesi kurusıkı olmak üzere 2 adet tabanca ele geçirilmiş olup gerekli tahkikat başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

