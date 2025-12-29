BIST 11.249
Hayalet sınıf kurmuşlar! MEB 48 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı hayalet sınıf kurduğu tespit edilen 48 özel okulun ruhsatı iptal etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yılda denetimlerini sürdürdü. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12. sınıf öğrencileri için derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı hayalet sınıf kuran özel okullara yönelik denetimlerine bu yıl da kapsamlı şekilde devam etti.

 Bu okullardaki bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı tespit edildi.

 ONLARCA OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

 Yıl boyunca soruşturmalarını sürdüren Bakanlık, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre mevzuata aykırı fiillerin işlendiği 48 özel okulun ruhsatını iptal etti.

 300 MİLYON LİRALIK CEZA

 Kanuna göre, hayalet sınıf kurarak mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların tespit edilmesiyle iki kez idari para cezası, üçüncü kez işlenmesi durumunda ise ruhsat iptali işlemi uygulanıyor.

Ayrıca hayalet sınıf kurarak sistematik şekilde mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların ruhsatı direkt olarak da iptal edilebiliyor.

 Bu kapsamda 2025'te hayalet sınıf kurduğu tespit edilen birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu özel okulların, mevzuata üçüncü kez aykırı hareket etmeleri durumunda ruhsatları iptal edilecek.

Bakanlık yetkilileri, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlere ilişkin denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.

