ABD'de on binlerce hane elektriksiz kaldı

ABD, yoğun kar yağışı ile dondurucu soğukların etkisine giriyor. Ülkenin en az yarısını etkilemesi beklenen fırtına nedeniyle 17 eyalette acil durum ilan edildi. On binlerce haneye elektrik sağlanamıyor.

ABD'de başta Louisiana, Mississippi ve Texas eyaletlerinde olmak üzere 200 binin üzerinde hane elektrik kesintisinden etkilendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "tarihi" olarak nitelediği fırtına öncesinde İç Güvenlik Bakanlığı, 17 eyalet ve başkent Washington'da acil durum ilan ettiğini açıkladı.

Yaklaşık 30 arama kurtarma ekibi teyakkuz haline geçirildi.

Dondurucu hava ve fırtınanın 172 milyondan fazla kişiyi etkileyebileceği belirtiliyor.

Hava sıcaklığının da sıfırın altında 45 dereceye kadar

düşebileceği, buzlanma meydana gelebileceği uyarısı yapılıyor.

ABD coğrafyasının çoğunu etkisi altına alacak hava şartlarına karşı yetkililer vatandaşlarını, mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyarırken, alışveriş merkezlerine akın eden Amerikalılar süpermarketlerdeki rafların çoğunu boşalttı.