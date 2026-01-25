Büyük ayıp! Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışı

"CENAZEDEYİZ" UYARISI YETERLİ OLMADI

Halit Ergenç, içinde bulunulan ortamın bir cenaze töreni olduğunu belirterek fotoğraf çektirmek istemediğini ifade etti. Ancak buna rağmen bazı hayranların ısrarını sürdürmesi dikkat çekti. Ergenç'in sakin ve nazik tavrına karşın yaşanan bu durum, törendeki birçok kişi tarafından rahatsız edici bulundu.