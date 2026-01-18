Binlerce vatandaşa tapu fırsatı! 2B arazileri yeniden satışa çıkıyor

Yasa kapsamında başvuru yapamayan veya başvuru yaptığı hâlde taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlar için ise yeni bir adım atıldı. TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi ile kamuoyunda 2B olarak bilinen arazilerin satış sürecinde başvuru veya ödeme şartlarını süresinde yerine getiremeyenlere yeni bir ek süre veriliyor.

Türkiye gazetesinin aktardığı teklife göre, taksitlerini ödeyemeyenler veya başvuruyu kaçıranlar, 31 Temmuz’a kadar yeniden başvuru yaparak 2B arazileri üzerindeki taşınmazlarının tapusunu alabilecek.