GÜNCEL

5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! Tutuklanan hemşire o soruya yanıt veremedi

Kahramanmaraş’ta yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 5 günlük bir bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşire H.D.B., Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. SEGBİS üzerinden çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 2021 yılında H.D.B. adlı hemşirenin tedavi altındaki 5 günlük bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Deniz bebeği henüz 5 günlükken yoğun bakımda darbederek engelli bıraktığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gece geç saatlerde polise teslim oldu.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI 

H.D.B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.D.B., SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın adliyeye giriş ve çıkışlarında polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cezaevine götürülen H.D.B., gazetecilerin 'bebeği neden darp ettiniz' sorularını ise yanıtsız bıraktı.

