BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  GÜNCEL

Fatih Altaylı tahliye sonrası ilk kez görüntülendi

Fatih Altaylı tahliye sonrası ilk kez görüntülendi

22 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 29 Aralık'ta tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından ilk kez usta tiyatrocu Haldun Dormen'in cenazesinde görüntülendi.

Abone ol

Devlet Sanatçısı Haldun Dormen, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Dormen için Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Usta sanatçının vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim katılarak Dormen'e veda etti.

Haldun Dormen'in tiyatroya adadığı yıllar, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde anlatıldı. Meslektaşları ve öğrencileri, Dormen'in Türk tiyatrosuna kazandırdığı isimleri ve bıraktığı kalıcı mirası vurguladı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

FATİH ALTAYLI TAHLİYE SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Gazeteci Fatih Altaylı Haldun Dormen'in cenaze törenine katılan isimler arasında yer aldı. Altaylı, YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanmış, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 29 Aralık'ta tahliye edilmişti. Altaylı, tahliyesinin ardından ilk kez Dormen'in cenazesinde görüntülendi.

Fatih Altaylı tahliye sonrası ilk kez görüntülendi - Resim: 0

NE OLMUŞTU?

Kendisine ait YouTube kanalındaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran'da tutuklanmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26 Kasım'daki son duruşmasında Fatih Altaylı'ya "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan beş yıl hapis cezası verilmişti. Bu cezayı iyi hâl indiriminden dört yıl iki aya indiren mahkeme, tutukluluğunun devamına hükmetmişti. Altaylı'nın dosyası, istinaf mahkemesine taşınmıştı. 29 Aralık akşamı Fatih Altaylı cezaevinden tahliye edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İETT'nin Levent'teki arazisi imara açıldı CHP'ye 2 milyar dolarlık rant tepkisi
İETT'nin Levent'teki arazisi imara açıldı CHP'ye 2 milyar dolarlık rant tepkisi
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı rakibini 18-0 yendi
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı rakibini 18-0 yendi
Araçta tartıştığı kişiyi bıçak ve satırla öldürmüştü! O kadının kocası ve oğlu gözaltında...
Araçta tartıştığı kişiyi bıçak ve satırla öldürmüştü! O kadının kocası ve oğlu gözaltında...
TOKİ’de yeni kura takvimi belli oldu
TOKİ’de yeni kura takvimi belli oldu
5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! Tutuklanan hemşire o soruya yanıt veremedi
5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! Tutuklanan hemşire o soruya yanıt veremedi
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Sındırgı uyarısı: Yeni bir döngü başladı
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Sındırgı uyarısı: Yeni bir döngü başladı
Hamas'ın kurucularından Ataullah Ebussebih, 78 yaşında hayatını kaybetti
Hamas'ın kurucularından Ataullah Ebussebih, 78 yaşında hayatını kaybetti
ABD'de on binlerce hane elektriksiz kaldı
ABD'de on binlerce hane elektriksiz kaldı
Bakan Şimşek, Hong Kong'da yatırımcılarla buluşacak
Bakan Şimşek, Hong Kong'da yatırımcılarla buluşacak
İran'da internet kesintilerinin faturası ağır oldu
İran'da internet kesintilerinin faturası ağır oldu
Bakan Kurum 26-31 ocak kura takvimini açıkladı! “Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız”
Bakan Kurum 26-31 ocak kura takvimini açıkladı! “Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız”
Bakan Uraloğlu duyurdu! Son 10 yılın rekoru kırıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu! Son 10 yılın rekoru kırıldı