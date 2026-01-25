BIST 12.993
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası: Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

51. dakikada sol kanatta serbest vuruşu kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşu ağlarla buluştu fakat maçın hakemi pozisyon öncesi faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

57. dakikada TÜMOSAN Konyaspor'un gelişen atağında Deniz Türüç'ün ceza sahası içerisine pasında kaleci ile karşı kaşıya kalan Andzouana'nın vuruşunda kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.

61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ogün Özçiçek'in pasında topu önünde bulan Yusuf Kabadayı'nın uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.

74. dakikada sol kanattan serbest vuruşu kullanan Enis Bardhi'nin ortasına penaltı noktası üzerinde Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen çizgiden çıkardı.

77. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisine ortasında Kramer'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

89. dakikada TÜMOSAN Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası içine pasında topu önünde bulan Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

