15 kente alarm! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor...

Son dakika haberine göre; Meteoroloji'den yeni rapor yayımlandı. Kar yağışları yerini sağanak havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı(Hakkari ve Van hariç) ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.