Tedesco’dan Göztepe maçı öncesi 'kadro' açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Göztepe maçı öncesinde yoğun fikstür nedeniyle rotasyona gittiklerini ve son oynanan zorlu karşılaşmanın takım üzerinde fiziksel yük oluşturduğunu söyledi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

3 gün önce çok zorlu bir maç oynadık. Çok fazla enerji harcadık. Bugünkü fikrimiz, ilk 11'de 5 yeni oyuncu sahaya sürmekti ama Edson oynayamadığı için 4 oyuncu sürebildik. Aston Villa maçı zorluydu, rotasyona ihtiyacımız vardı.

Aslında bize çok fazla topu vermek istediklerini düşünmüyorum, etkili ve iyi şekilde uzun top oynuyorlar. Önde baskı yaparsanız geride dezavantajlı oluyorsunuz, önde baskı yapmazsanız rahat çıkıyorlar. İyi bir denge bulmalıyız. Maç, çok çekişmeli bir ikinci top kazanma maçı olacak. Bu konuda uzmanlar.

