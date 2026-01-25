Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler Nene’nin golüyle öne geçerken, Göztepe Janderson’un golüyle eşitliği sağladı ve mücadele bu skorla tamamlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 43 puana yükselip Galatasaray ile arasındaki farkı 3’e indirirken, Göztepe 36 puanla haftayı 4. sırada tamamlamayı garantiledi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe mücadelenin 17'nci dakikasında Nene'nin golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe adına 24'te sahneye çıkan Janderson skora dengeyi getirdi.

Maçta başka gol olmayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 43 puan oldu ve Galatasaray ile puan farkı 3'e çıktı.

Göztepe ise 36 puana yükseldi ve haftayı 4. sırada bitirmeyi garantiledi.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe ise sahasında Karagümrük'ü konuk edecek.

Fenerbahçe 1 - 1 Göztepe

90'Karşılaşma 1-1 sona erdi.

90'Asensio'nun sol kanattan ortasına Mert kafayı vurdu top üstten auta gitti.

90'Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

78'Fenerbahçe bu dakikalarda baskısını artırdı.

76'Talisca'nın vuruşu barajdan döndü.

74'Fenerbahçe ceza sahası girişinin hafif sol çaprazından serbest vuruş kazandı.

47'Olaitan'ın ceza sahası dışından vuruşunu direk dibinde Ederson kurtardı.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'Olaitan'ın ortasında Arda Okan kafayı vurdu top direkten döndü.

45'Fenerbahçe ilk yarının sonlarında baskılı oyununu sürdürüyor. Göztepe ise hızlı ataklarla rakip kalede gol arıyor.

36'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topu arka direkte Talisca tamamlamak istedi top yandan auta gitti.

31'Sağ çaprazdan karşı karşıya kalan Efkan'ın vuruşunu Ederson çıkardı.

26'Sağ kanattan yapılan ortaya Nene gelişine vurdu son anda kaleci çıkardı.

24'GOL! Janderson topu ağlara gönderdi. Sağ taraftan Arda Okan'ın ortasına Janderson vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Skor 1-1 oldu.

17'GOL! Nene topu ağlara gönderdi. Sol kanattan şık hareketlerle ceza sahasına giren Musaba, topu yerden içeri çevirdi. Kale önüne hareketlenen Nene, topu boş ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

6'Olaitan'ın şutu üstten auta gitti.

3'Göztepe sol kanattan köşe vuruşu kazandı.

1'İlk düdük çaldı ve maça Fenerbahçe başladı.

Fenerbahçe - Göztepe ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca

Göztepe: Lis, Taha, Allan, Ogün, Arda, Efkan, Olaitan, Miroshi, Cherni, Guilherme, Janderson