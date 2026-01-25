BIST 12.993
YPG ateşkesi ihlal etti: Yine sivilleri öldürdü!

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Suriye ile terör örgütü YPG arasında süren ateşkese rağmen YPG’nin çok sayıda ihlal gerçekleştirdiğini, Haseke ve Kamışlı kırsalında iki gencin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ve terör örgütü YPG arasında yapılan ateşkes sürecinin devam ettiği bölgede, YPG çok sayıda ihlal yaptı. YPG'nin saldırıları sonucu bir gencin Haseke'de, diğer bir gencin ise Kamışlı kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği belirtildi.

Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde YPG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu aktarıldı.

ATEŞKES 15 GÜNLÜĞÜNE UZATILMIŞTI

Suriye Savunma Bakanlığı, dün terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti. Diğer taraftan, son iki haftada hükümet güçleri, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki kuzey ve doğu bölgelerin geniş kesimlerini ele geçirerek hızlı bir ilerleme kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya bağlı güçler, hafta başında kuzeydoğuda örgütün elinde kalan son kent kümelerine yaklaşmışken ateşkes ilan edildi. Kararla birlikte YPG'ye, Suriye ordusuna entegrasyon planı sunması için cumartesi akşamına kadar süre tanındı.

