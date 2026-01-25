ABD'de acil durum ilan edildi! Tarihi kar fırtınası felaketi

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nin (NWS) tahminlerine göre Texas’tan kuzeydoğu eyaletlerine uzanan geniş bir bölgede “tarihi” nitelikte kar fırtınası ve dondurucu soğuklar etkili olurken, 190 milyon kişinin olumsuz hava koşullarından etkileneceği bildirildi. Çok sayıda eyalette acil durum ilan edilirken, 10 bini aşkın uçuş iptal edildi, yaklaşık 770 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tahminlerine göre, Texas'tan ülkenin kuzeydoğusuna kadar olan bölgeler yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisi altına girdi. Ülkede beklenen "tarihi" kar yağışı nedeniyle çok sayıda eyalette acil durum ilan edildi. 190 milyon kişiyi etkilemesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 770 bin kişi elektriksiz kaldı.

BİNLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Ülkedeki uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre, etkisini göstermeye başlayan kar fırtınası nedeniyle bugün ve yarın planlanan 9 bin 600'den fazla uçuş iptal edildi.

Power outages sitesinde de çoğu Texas ve Virginia olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde, bugün itibarıyla 95 binden fazla kişinin elektrik kesintisiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek, elektrik kesintilerinin artabileceği ifade edildi.

Yetkililer, 10'dan fazla eyalette etkili olacak kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle halka evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansına (FEMA) göre, federal hükümet yaklaşık 30 arama kurtarma ekibini teyakkuz durumuna geçirdi.

FEMA yetkilileri, kış fırtınasının etkili olacağı bölgelerde 7 milyondan fazla yemek, 600 bin battaniye tedarik ederken, 300 jeneratör yerleştirdi.

FEMA tarafından bugün yayımlanan bir bilgilendirme notunda ayrıca, kar fırtınasından etkilenecek 9 eyaletin federal acil durum kaynaklarının kullanımı için "acil durum ilanı" talebinde bulunduğu aktarıldı.

770 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. eyalet ve bölgeleri dahil ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde başlayan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Ülkedeki hava trafiğini takip eden Flightaware sitesine göre ülke genelinde bugün 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, 8 binden fazla uçuş da ertelendi.

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre de 260 bine yakını Tennessee’de, 140 bine yakını Texas’ta ve 125 bine yakını Mississippi'de olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde yaklaşık 770 bin kişi elektriksiz kaldı.

Başkent Washington D.C.’de 10 santimetre, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışı beklenirken, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York’ta okulların yarın kapalı olacağını açıkladı.

190 MİLYON İNSANİ ETKİLİYOR

Mamdani, yerel medyaya açıklamasında, "Kar yağışı şehrimizi kaplamaya başlarken ve koşullar tehlikeli hale gelirken, okul binalarını kapatmak New Yorkluların güvenliğini sağlamak için gerekli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 190 milyon insanın, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzey doğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde yarına kadar devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkileri"nin birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Arkansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, North Carolina, Tennessee ve West Virginia eyaletlerinin talepleri değerlendirilirken, ABD Başkanı Donald Trump, bugün Güney Carolina ve Virginia için "acil durum ilanlarını" onayladığını açıklamıştı.

ABD'DE FELAKET BOYUTUNDA BUZLANMA UYARISI

NWS, ülkenin yarısından fazlasının hafta sonundan itibaren yoğun karla birlikte "tarihi nitelikte dondurucu soğukların" etkisi altına gireceğini açıklamıştı.

Texas'tan ülkenin kuzeydoğu eyaletlerine kadar 172 milyondan fazla kişiyi etkileyecek sert kış şartlarında bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar kar beklenirken, hava sıcaklığının da eksi 45 dereceye kadar düşebileceği, şiddetli rüzgarların da etkisiyle, "felaket boyutunda buzlanma" meydana gelebileceği uyarısı yapılmıştı.

Ülkedeki 10'dan fazla eyalette "olağanüstü hal" ilan edilmiş, fırtına ve yağışın yoğun yaşanacağı bölgelerde halkın elektrik kesintilerine hazır olmaları gerektiği kaydedilmişti.