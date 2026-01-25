BIST 12.993
Rizespor - Alanyaspor maçında her şey var, kazanan yok!

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip 80. dakikada Mihaila ile öne geçerken, Alanyaspor 89. dakikada Mounie’nin golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmada Rizespor’dan Papanikolau ve Alanyaspor’dan Maestro kırmızı kart görürken, bu sonuçla Rizespor 19, Alanyaspor ise 22 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

Çaykur Rizespor'un golünü 80'de Mihaila attı. Alanyaspor'un golünü 89'da Mounie attı.

Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Rizespor'da Papanikolau, 43'ncü dakikada ise Alanyaspor'dan Maestro kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 19 puana Alanyaspor ise 22 puana yükseldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Rizespor, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

