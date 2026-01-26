BIST 12.993
DOLAR 43,39
EURO 51,50
ALTIN 7.084,40
HABER /  GÜNCEL

El freni çekilmeyen araç Porsuk çayına düştü

El freni çekilmeyen araç Porsuk çayına düştü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sahibi tarafından el freni çekilmeyen hafif ticari araç, Porsuk Çayı'na düştü.

Abone ol

Orhangazi Mahallesi Botanik Park otoparkına park edilen 26 ABA 069 plakalı hafif ticari araç, el freninin çekilmeyi unutulmasından dolayı rampada hareket etti.

Park yeri kenarında bulunan çitleri aşan araç Porsuk Çayı'na düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından yapılan kontrollerde araç içinde kimsenin olmadığı belirlendi.

Bölgeye gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan araçta hasar oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribot battı
Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribot battı
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Önce Allah’a sonra Erdoğan’a güveniyoruz
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Önce Allah’a sonra Erdoğan’a güveniyoruz
Obama’dan ICE eleştirisi: Değerlerimiz saldırı altında
Obama’dan ICE eleştirisi: Değerlerimiz saldırı altında
Türkiye’yi hedef alan DEAŞ iddialarına DMM’den yalanlama
Türkiye’yi hedef alan DEAŞ iddialarına DMM’den yalanlama
Diyarbakır’da emniyet binasına el yapımı patlayıcı atıldı
Diyarbakır’da emniyet binasına el yapımı patlayıcı atıldı
Rizespor - Alanyaspor maçında her şey var, kazanan yok!
Rizespor - Alanyaspor maçında her şey var, kazanan yok!
Antalyaspor, geriden gelerek Gençlerbirliği’ni mağlup etti
Antalyaspor, geriden gelerek Gençlerbirliği’ni mağlup etti
İran’dan NOTAM açıklaması: İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş...
İran’dan NOTAM açıklaması: İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş...
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı
Galatasaray Yaser Asprilla’yı resmen açıkladı
Galatasaray Yaser Asprilla’yı resmen açıkladı
Memiş: 10 bin TL gram altın sürpriz olmaz
Memiş: 10 bin TL gram altın sürpriz olmaz