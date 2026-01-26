BIST 13.016
DOLAR 43,38
EURO 51,46
ALTIN 7.109,00
HABER /  DÜNYA

Bill Clinton 'korkunç sahneler' dedi ABD Başkanı Trump'ı suçladı

Bill Clinton 'korkunç sahneler' dedi ABD Başkanı Trump'ı suçladı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde iki kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürüldüğü olaylarla ilgili Donald Trump yönetimi yetkililerinin halka "yalan söylediğini" savundu.

Abone ol

Clinton, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Minnesota'daki olayları "ABD'de yaşanacağını asla düşünmediği korkunç sahneler" şeklinde nitelendirdi.

Aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin maskeli federal kolluk kuvvetleri tarafından evlerinden, iş yerlerinden ve sokaklardan alındığını belirten Clinton, barışçıl protestocular ve kolluk kuvvetlerini izleme ve belgelemeye yönelik anayasal haklarını kullanan vatandaşların gözaltına alındığını, dövüldüğünü, biber gazına maruz kaldığını ve hatta vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Clinton, "Daha da kötüsü, yetkililer bize her fırsatta yalan söylediler, kendi gözlerimizle gördüklerimize inanmamamızı söylediler ve yerel yetkililerin soruşturmalarını engellemek de dahil giderek daha agresif ve düşmanca taktikler uyguladılar." ifadesini kullandı.

Söz konusu olayların "kabul edilmez" olduğu değerlendirmesinde bulunan Clinton, yaşananların "önlenebileceğini" vurguladı.

Clinton, Amerikan halkına demokrasiyi yeniden sahiplenme ve temel özgürlüklerden vazgeçmeme çağrısında bulundu.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğrencisini dudağından öptü, öğretmenin o paylaşımı infial yarattı!
Öğrencisini dudağından öptü, öğretmenin o paylaşımı infial yarattı!
Araştırma sonucu belli oldu! Yapay zeka kullanımı su krizini tetikliyor mu?
Araştırma sonucu belli oldu! Yapay zeka kullanımı su krizini tetikliyor mu?
Bozcaada'ya yapılacak tüm seferler iptal edildi
Bozcaada'ya yapılacak tüm seferler iptal edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturmasında iddianame hazırlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturmasında iddianame hazırlandı
Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor
Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer dönemindeki amaçlarını açıkladı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer dönemindeki amaçlarını açıkladı
5G'ye geçmeye ramak kala 4,5G'li abone sayısı 91 milyonun üzerine çıktı
5G'ye geçmeye ramak kala 4,5G'li abone sayısı 91 milyonun üzerine çıktı
Fatih Altaylı yaprak sarması sarıyormuş! İlk video olay nasıl attırdın beni içeri
Fatih Altaylı yaprak sarması sarıyormuş! İlk video olay nasıl attırdın beni içeri
Sabri ülker Vakfı'nda yeni dönem
Sabri ülker Vakfı'nda yeni dönem
Lexus LBX "En İyi Kabine Sahip Küçük SUV" seçildi
Lexus LBX "En İyi Kabine Sahip Küçük SUV" seçildi
7.7 milyarlık araziye çökeceklerdi! Sahibi cumhurbaşkanı torunu çıktı
7.7 milyarlık araziye çökeceklerdi! Sahibi cumhurbaşkanı torunu çıktı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Merve Eryiğit de itirafçı oldu! İfadesinde bakın neler anlattı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Merve Eryiğit de itirafçı oldu! İfadesinde bakın neler anlattı