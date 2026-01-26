İran'daki protestolarda 30 bin kişi mi öldü mü? Time'dan açıklama

İran'da aşırı enflasyona tepki amacıyla başlatılan sokak gösterileri dünya gündemine otururken olaylarda 30 bin kişinin öldüğü iddia edildi. İddianın yaygınlaşması üzerine İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

ABD merkezli ve dünyaca ünlü Time dergisi, İran Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayanarak "gösterilerde 30 bin kişinin ölmüş olabileceği" yönünde bir haber yayımladı.

Haberin yayılması üzerine İran'dan bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu üzerinden Time dergisinin İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlere ilişkin iddialarıyla ilgili paylaşım yaptı.

"HİTLER TARZI BÜYÜK BİR YALAN"

Time dergisinin, İran Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayanarak ortaya attığı "gösterilerde 30 bin kişinin ölmüş olabileceği" yönündeki iddialar hakkında "Hitler tarzı büyük bir yalan" nitelemesinde bulunan Bekayi, "İran sokaklarında öldürmeyi planladıkları sayı bu değil miydi? Ama başaramadılar." ifadesini kullandı.

Bekayi, 30 bin kişinin hayatını kaybettiğine dair iddiaların "kötü niyetliler" tarafından ortaya atıldığına vurgulayarak, "şimdi de medyada sahtekarlık yapmaya çalıştıklarını" kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 887 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.