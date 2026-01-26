Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-5. kilometreleri ile bağlantı yollarında üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle İzmir-Aydın istikameti Güney-1 Köprüsü, Aydın-İzmir istikameti ve bu yöndeki Kadıköy Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatılarak sürücüler, açık şeritlere yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle kesimler halinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ödemiş-Kiraz yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Kiraz-Ödemiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Sinop istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-22. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Bartın istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.