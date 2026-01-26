Bayram ikramiyesinde yeni rakam ortaya çıktı! Milyonlarca emekli bekliyordu
Asgari ücret, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, memur ve memur emeklilerine yapılan zamların ardından 17.7 milyon emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kimler ikramiye alacak?
Sabah'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikramiye artışının bütçeye etkisini çalışırken, Hükümet ikramiye artışına ilişkin yasal düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor.
Bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından bayram ikramiyelerine ilişkin düzenleme Erdoğan'a sunulacak.
Kabine toplantısında ele alınmasıyla birlikte, Hükümetin ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunması bekleniyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.