BIST 12.993
DOLAR 43,38
EURO 51,50
ALTIN 7.072,79

Bayram ikramiyesinde yeni rakam ortaya çıktı! Milyonlarca emekli bekliyordu

|
Bayram ikramiyesinde yeni rakam ortaya çıktı! Milyonlarca emekli bekliyordu

Asgari ücret, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, memur ve memur emeklilerine yapılan zamların ardından 17.7 milyon emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kimler ikramiye alacak?

Bayram ikramiyesinde yeni rakam ortaya çıktı! Milyonlarca emekli bekliyordu - Resim: 1

Sabah'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikramiye artışının bütçeye etkisini çalışırken, Hükümet ikramiye artışına ilişkin yasal düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor. 

18
Bayram ikramiyesinde yeni rakam ortaya çıktı! Milyonlarca emekli bekliyordu - Resim: 2

Bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından bayram ikramiyelerine ilişkin düzenleme Erdoğan'a sunulacak.

28
Bayram ikramiyesinde yeni rakam ortaya çıktı! Milyonlarca emekli bekliyordu - Resim: 3

Kabine toplantısında ele alınmasıyla birlikte, Hükümetin ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunması bekleniyor. 

38
Bayram ikramiyesinde yeni rakam ortaya çıktı! Milyonlarca emekli bekliyordu - Resim: 4

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

48