Gazze'de iki ayağını kaybeden kadının ailesini ayakta tutma mücadelesi

Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki evinin İsrail ordusu tarafından bombalanması sonucu iki bacağını kaybeden 35 yaşındaki Filistinli Şirin Ebu Cerbu, eşi ve iki çocuğuyla birlikte zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Saldırının ardından Deyr Belah kentine göç etmek zorunda kalan Ebu Cerbu, kısıtlı imkanlarla bir çadırda yaşamını sürdürüyor.

Hareket kabiliyetini büyük ölçüde kaybetmesine rağmen Filistinli kadın, temizlik, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak ve diğer günlük işleri yaparak ailesini ayakta tutmaya çalışıyor.

