Denizlerde Türk mührü! 2026 dünyanın en güçlü donanmaları listesi açıklandı: Türkiye'nin yeri...

|
ABD merkezli Global Firepower'ın 2026 donanma gücü listesi açıklandı. Yerli ve milli savunma hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, donanma filo gücünde 3 basamak birden yükselere listeye damga vurdu. Denizlerle artan caydırıcılığıyla öne çıkan Türkiye'nin yeni sıralamadaki yeri merak konusu oldu. İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi...
Küresel askeri dengeleri şekillendiren 2026'nın en güçlü donanmaları listesi yayımlandı. Savunma sayaniinde attığı kritik adımların sahadaki karşılığını alan Türkiye, donanma gücünde 3 basamak birden yükselerek dikkat çekici bir çıkışa imza attı. Zirvedeki ülkeler ve Türkiye'nin yeni sıralaması merak konusu oldu. İşte 2026 dünyanın en güçlü donanmaları listesi...
126
25- Şili
226
24- Hollanda
326
23- Mısır
426