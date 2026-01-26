Denizlerde Türk mührü! 2026 dünyanın en güçlü donanmaları listesi açıklandı: Türkiye'nin yeri...

Küresel askeri dengeleri şekillendiren 2026'nın en güçlü donanmaları listesi yayımlandı. Savunma sayaniinde attığı kritik adımların sahadaki karşılığını alan Türkiye, donanma gücünde 3 basamak birden yükselerek dikkat çekici bir çıkışa imza attı. Zirvedeki ülkeler ve Türkiye'nin yeni sıralaması merak konusu oldu. İşte 2026 dünyanın en güçlü donanmaları listesi...