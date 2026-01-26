Sabri ülker Vakfı'nda yeni dönem

Sabri Ülker Vakfı Başkanlık görevini, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker yürütecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, gıda ve beslenme alanındaki bilimsel bilgiyi toplumla buluşturmayı amaçlayan vakıf, yeni yapılanmasıyla küresel vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, Sabri Ülker Vakfı Başkanlık görevini, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker yürütecek. Yeni yapılanmayla vakfın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini ise Dr. Talat İçöz üstlendi.

Begüm Mutuş'un, Genel Sekreter ve İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacağı yönetim kurulunun diğer üyeleri ise Meryem Ülker Küçükaşçı, İbrahim Taşkın ve Murat Ülker olarak belirlendi.

Vakfın çok merkezli ve dinamik küresel etki ağı oluşturma vizyonu çerçevesinde Bilim Kurulu'nun yapısı da güçlendirildi. Wageningen Üniversitesi Beslenme Biyolojisi Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Renger F. Witkamp ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Üniversitesi Dekan Yardımcısı, Beslenme ve Sağlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayesha Al Dhaheri kurula dahil edildi.

Ekim 2025'te TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy'un katıldığı kurulda, mevcut üyeler Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, Dr. Laura Fernandez Celemin, Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Prof. Dr. Hünkar Korkmaz, Dr. Zeki Ziya Sözen, Dr. Julian Stowell ve Prof. Dr. Serhat Ünal da çalışmalarını sürdürecek.