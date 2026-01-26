BIST 13.004
Öğrencisini dudağından öptü, öğretmenin o paylaşımı infial yarattı!

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan skandal bir görüntü viral oldu. Öğretmen olduğu iddia edilen bir kişi, küçük bir öğrencisiyle çektiği videoda öğrenciyi defalarca kez öptü. Dudak dudağa öpüştüğü anları paylaşan öğretmenin o videosu kısa süre içerisinde büyük bir infiale yol açtı. İşte o görüntüler!

TikTok'ta paylaşılan bir görüntüde öğretmen olduğu iddia edilen bir kadın küçük yaştaki öğrencisini dudağın öptü.

İNFİALE YOL AÇAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada paylaşılan yeni bir video büyük çapta infiale yol açtı. Öğretmen olduğu iddia edilen bir şahıs, öğrencisini dudağından öptü.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan öğretmene tepkiler çığ gibi büyürken, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gönderi altına defalarca kez etiketlendi.

Öğrencisini dudağından öptü, öğretmenin o paylaşımı infial yarattı! - Resim: 0

