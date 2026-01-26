BIST 13.016
DOLAR 43,38
EURO 51,47
ALTIN 7.107,62
HABER /  DÜNYA

Trump risk altında! ABD hükümeti tekrar kapanabilir

Trump risk altında! ABD hükümeti tekrar kapanabilir

ABD'de Demokratlar, ICE için ek fonlamaya karşı çıkmıştı. Bununla birlikte federal hükümetin kapanma ihtimali yüzde 75'in üzerine çıktı. Bu oran, cumartesi günü yaklaşık yüzde 10 seviyesindeydi. Ani yükselişin Minneapolis’te yürütülen göçmenlik uygulamaları sırasında 37 yaşındaki bir kişinin ölmesi olarak değerlendriliyor.

Abone ol

ABD’de federal hükümetin yeniden kapanma riski artarken, tahmin piyasaları olasılığın hızla yükseldiğine işaret ediyor.

Kalshi ve Polymarket verilerine göre, hükümetin bu hafta içinde kapanma ihtimali yüzde 75’in üzerine çıktı. Bu oran, cumartesi günü yaklaşık yüzde 10 seviyesindeydi.

UYGULAMA SIRASINDA BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bloomberght'de yer alan habere göre; riskteki ani yükseliş, federal kolluk kuvvetlerinin Minneapolis’te yürütülen göçmenlik uygulamaları sırasında 37 yaşındaki bir kişinin ölümüne yol açmasının ardından geldi.

TUTUMLAR SERTLEŞTİ

Olay sonrası Demokratlar, Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) operasyonlarına ek bütçe sağlanmasına karşı tutumlarını sertleştirdi.

BÜTÇE PAKETİNE DESTEK VERMEYECEKLER

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar başta olmak üzere birçok Demokrat senatör, ICE için ek fon içeren ve İç Güvenlik Bakanlığı’nı (DHS) kapsayan bütçe paketine destek vermeyeceklerini açıkladı. Söz konusu fon paketi halen Senato’da görüşülüyor.

GEÇİCİ OLARAK DURDURMA RİSKİ!

Demokratların desteği olmadan bütçenin geçmemesi halinde, federal hükümetin faaliyetlerinin geçici olarak durması riski bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için arttı
Yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için arttı
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi hazırlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi hazırlandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti
Her evde var! Ünlü süt ve peynir devi iflasın eşiğinde
Her evde var! Ünlü süt ve peynir devi iflasın eşiğinde
Liseye girişte mülakat dönemi mi başlıyor? MEB'den açıklama geldi
Liseye girişte mülakat dönemi mi başlıyor? MEB'den açıklama geldi
Barış Turgut organize suç örgütüne operasyon! 17 kişi tutuklandı
Barış Turgut organize suç örgütüne operasyon! 17 kişi tutuklandı
Babasının arabasında ölü bulundu!
Babasının arabasında ölü bulundu!
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak
Hamaney yer altında mı saklanıyor? Maduro senaryosu korkusu
Hamaney yer altında mı saklanıyor? Maduro senaryosu korkusu
Dar gelirli ailelere müjde! Ödemelerde destek sağlanacak
Dar gelirli ailelere müjde! Ödemelerde destek sağlanacak
Tribünler ayakta: Rafa Silva ilk maçında Benfica’yı uçurdu
Tribünler ayakta: Rafa Silva ilk maçında Benfica’yı uçurdu