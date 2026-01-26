Trump risk altında! ABD hükümeti tekrar kapanabilir

ABD'de Demokratlar, ICE için ek fonlamaya karşı çıkmıştı. Bununla birlikte federal hükümetin kapanma ihtimali yüzde 75'in üzerine çıktı. Bu oran, cumartesi günü yaklaşık yüzde 10 seviyesindeydi. Ani yükselişin Minneapolis’te yürütülen göçmenlik uygulamaları sırasında 37 yaşındaki bir kişinin ölmesi olarak değerlendriliyor.

ABD’de federal hükümetin yeniden kapanma riski artarken, tahmin piyasaları olasılığın hızla yükseldiğine işaret ediyor.

Kalshi ve Polymarket verilerine göre, hükümetin bu hafta içinde kapanma ihtimali yüzde 75’in üzerine çıktı. Bu oran, cumartesi günü yaklaşık yüzde 10 seviyesindeydi.

UYGULAMA SIRASINDA BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bloomberght'de yer alan habere göre; riskteki ani yükseliş, federal kolluk kuvvetlerinin Minneapolis’te yürütülen göçmenlik uygulamaları sırasında 37 yaşındaki bir kişinin ölümüne yol açmasının ardından geldi.

TUTUMLAR SERTLEŞTİ

Olay sonrası Demokratlar, Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) operasyonlarına ek bütçe sağlanmasına karşı tutumlarını sertleştirdi.

BÜTÇE PAKETİNE DESTEK VERMEYECEKLER

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar başta olmak üzere birçok Demokrat senatör, ICE için ek fon içeren ve İç Güvenlik Bakanlığı’nı (DHS) kapsayan bütçe paketine destek vermeyeceklerini açıkladı. Söz konusu fon paketi halen Senato’da görüşülüyor.

GEÇİCİ OLARAK DURDURMA RİSKİ!

Demokratların desteği olmadan bütçenin geçmemesi halinde, federal hükümetin faaliyetlerinin geçici olarak durması riski bulunuyor.