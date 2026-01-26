BIST 13.004
DOLAR 43,38
EURO 51,41
ALTIN 7.101,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çevrim içi oyun oynadığı liseliye dehşeti yaşarttı! Yemek yeme bahanesiyle çağırdı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çevrim içi oyun oynadığı liseliye dehşeti yaşarttı! Yemek yeme bahanesiyle çağırdı...

Adana'da bir gencin zorla bindirildiği takside darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, M.T.A. (19) çevrim içi oyun oynadığı lise öğrencisi R.G'yi (17) yemek yeme bahanesiyle alışveriş merkezine çağırdı. Buluşmaya arkadaşı H.A.D. (17) ile giden M.T.A, daha önce kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü R.G'yi zorla Y.A'nın (22) taksisine bindirdi.

H.A.D. bir araziye götürülen araçta R.G'yi darbetti, M.T.A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olayın ardından ailesiyle polis merkezine giden genç, zanlılardan şikayetçi oldu.Ekipler, M.T.A, R.G. ve taksi sürücüsü Y.A'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump risk altında! ABD hükümeti tekrar kapanabilir
Trump risk altında! ABD hükümeti tekrar kapanabilir
Akbank, 2 bin girişimin yolculuğuna eşlik etti
Akbank, 2 bin girişimin yolculuğuna eşlik etti
Yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için arttı
Yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için arttı
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi hazırlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi hazırlandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti
Her evde var! Ünlü süt ve peynir devi iflasın eşiğinde
Her evde var! Ünlü süt ve peynir devi iflasın eşiğinde
Liseye girişte mülakat dönemi mi başlıyor? MEB'den açıklama geldi
Liseye girişte mülakat dönemi mi başlıyor? MEB'den açıklama geldi
Barış Turgut organize suç örgütüne operasyon! 17 kişi tutuklandı
Barış Turgut organize suç örgütüne operasyon! 17 kişi tutuklandı
Babasının arabasında ölü bulundu!
Babasının arabasında ölü bulundu!
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak
Hamaney yer altında mı saklanıyor? Maduro senaryosu korkusu
Hamaney yer altında mı saklanıyor? Maduro senaryosu korkusu