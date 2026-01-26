BIST 13.004
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır

İSTANBUL Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cesedini buldu. 1 kişi ise kendinden geçmiş olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

İSTANBUL Bağcılar semtinde bir süredir yakınlarından haber alamayanların başvurusu ile bir daireye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın 5. katında oturan ailenin kapısını çalan polisler yanıt alamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Eve balkondan girilince korkunç manzara ortaya çıktı. 

OCAK ÜSTÜNDE YEMEK VARDI
Daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü.

İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır - Resim: 0

3 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın hareketsiz yattığı görüldü.

SADECE 1 KİŞİ HAYATTA

İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır - Resim: 1

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 3 kişinin ölüm sebebi adli tıp incelemesi ile netleşecek. 

