BIST 13.004
DOLAR 43,38
EURO 51,41
ALTIN 7.101,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Babasının arabasında ölü bulundu!

Babasının arabasında ölü bulundu!

Bilecik kent merkezinde 21 yaşındaki genç, babasına ait otomobilde ölü bulundu.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir sitede ailesiyle yaşayan ve Kastamonu'da üniversite okuyan 21 yaşındaki Haktan Kösem, tatil dolayısıyla memleketi Bilecik'e geldi. Arkadaşlarıyla buluşmak için babasından otomobilini isteyip evden çıkan Kösem'e uzun süre ulaşamayan ailesi, Kösem'i aramaya başladı.

Aile bireyleri, Kösem'i apartman önündeki otoparkta, çalışır vaziyetteki otomobilin içinde hareketsiz buldu. Ekipler, Kösem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kösem'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak
Hamaney yer altında mı saklanıyor? Maduro senaryosu korkusu
Hamaney yer altında mı saklanıyor? Maduro senaryosu korkusu
Dar gelirli ailelere müjde! Ödemelerde destek sağlanacak
Dar gelirli ailelere müjde! Ödemelerde destek sağlanacak
Tribünler ayakta: Rafa Silva ilk maçında Benfica’yı uçurdu
Tribünler ayakta: Rafa Silva ilk maçında Benfica’yı uçurdu
Domenico Tedesco'dan maç sonrası kritik açıklama: Eğer biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco'dan maç sonrası kritik açıklama: Eğer biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
İsrailli general açıkladı! ABD'nin muhtemel İran saldırısına hazırlık yapıyoruz
İsrailli general açıkladı! ABD'nin muhtemel İran saldırısına hazırlık yapıyoruz
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Verdiği talimat ifşa oldu
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Verdiği talimat ifşa oldu
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Beşiktaş'ta park halindeki 4 araç alev alev yandı
Beşiktaş'ta park halindeki 4 araç alev alev yandı
Yeniden Refah Partisi Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'u ihraç etti
Yeniden Refah Partisi Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'u ihraç etti
Cumhur İttifakı 6 Şubat’ın 3. yılında Osmaniye’de olacak
Cumhur İttifakı 6 Şubat’ın 3. yılında Osmaniye’de olacak
Bursa'da facia! Babasını kurtarmak için kuyuya giren Efe öldü
Bursa'da facia! Babasını kurtarmak için kuyuya giren Efe öldü