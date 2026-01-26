BIST 13.030
DOLAR 43,37
EURO 51,46
ALTIN 7.095,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de geri manevra yapan şahıs arkadaşının ölümüne neden oldu

Denizli'de geri manevra yapan şahıs arkadaşının ölümüne neden oldu

Denizli'nin Tavas ilçesinde, arkadaşının otomobille geri manevra yaparken çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Yorga Mahallesi'nde, evinin önünde 42 AGD 24 plakalı otomobille geri manevra yapan Ş.A, aracın arkasında bulunan arkadaşı Mehmet Susan'a (56) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Susan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Susan'ın cenazesi, otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzinin litresi kaç lira? Motorinden sonra benzini zam var işte fiyatlar
Benzinin litresi kaç lira? Motorinden sonra benzini zam var işte fiyatlar
Bakan Kurum'dan Yalova'da yeni konutlarına kavuşan vatandaşlara ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan Yalova'da yeni konutlarına kavuşan vatandaşlara ilişkin paylaşım
Tayland'da hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor
Tayland'da hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor
Gazze'de iki ayağını kaybeden kadının ailesini ayakta tutma mücadelesi
Gazze'de iki ayağını kaybeden kadının ailesini ayakta tutma mücadelesi
Asal Araştırma'dan son anket! Kararsızlar sonrası büyük fark
Asal Araştırma'dan son anket! Kararsızlar sonrası büyük fark
ABD'de federal hükümet için kritik karar! Kısmi kapanma geliyor...
ABD'de federal hükümet için kritik karar! Kısmi kapanma geliyor...
Bill Clinton 'korkunç sahneler' dedi ABD Başkanı Trump'ı suçladı
Bill Clinton 'korkunç sahneler' dedi ABD Başkanı Trump'ı suçladı
Öğrencisini dudağından öptü, öğretmenin o paylaşımı infial yarattı!
Öğrencisini dudağından öptü, öğretmenin o paylaşımı infial yarattı!
Araştırma sonucu belli oldu! Yapay zeka kullanımı su krizini tetikliyor mu?
Araştırma sonucu belli oldu! Yapay zeka kullanımı su krizini tetikliyor mu?
Bozcaada'ya yapılacak tüm seferler iptal edildi
Bozcaada'ya yapılacak tüm seferler iptal edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturmasında iddianame hazırlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturmasında iddianame hazırlandı
Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor
Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor