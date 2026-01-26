BIST 13.030
Benzinin litresi kaç lira? Motorinden sonra benzini zam var işte fiyatlar

Petrol fiyatları ile dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında çılgın bir zam sağanağı başlattı. Bazı illerde motorinin litre fiyatı 60 lirayı bulurken, şimdi benzin fiyatları fırladı. Benzin bir hafta içinde ikinci yüklü zammı alıyor. Zam bu gece yarısı pompaya yansıyacak ve salı günü itibariyle litre fiyatı 55-56 lira bandına çıkacak.

Benzinin litresine geçen hafta 16 Ocak günü 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Benzin yeni bir zam daha görecek. Bu gece yarısı itibariyle de pompaya yansıması bekleniyor. Benzinin litre fiyatına gelen zam oranı 1 lira 11 kuruş olacak. 

Benzin kaç lira olacak? 
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı 55-56 lira aralığına yerleşecek. Benzinin litresi İstanbul'da 55,15 TL'ye, Ankara'da 56,06 TL'ye, İzmir'de 56,35 TL'ye yükselecek.

En son motorin zamlanmıştı
Petrol fiyatlarındaki yükselişten en çok motorin fiyatları etkilendi. Bir çok ilde motorinin litre fiyatı arka arkaya gelen zamlar sonrasında 60 lira eşiğine dayandı.

Motorinin litre fiyatı en son 23 Ocak’ta 1 lira 43 kuruş zamlanmıştı. Bu zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 57,28 TL, Ankara'da 58,40 TL, İzmir'de 58,68 TL seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu?
Cuma günü 65,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 65,49 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,40 dolardan alıcı buldu.

 

